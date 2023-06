Il granchio blu ha invaso il delta del Po

(Di mercoledì 28 giugno 2023) È grosso, alloctono e soprattutto vorace, e mentre si riproduce in modo incontrollato sta danneggiando la produzione di vongole, il suo cibo preferito

Dall'oceano Atlantico è arrivato nelle acque basse dell'Adriatico negli anni '80, ma negli ultimi tempi la sua specie aggressiva è cresciuta a dismisura: è il. Una specie una volta estranea al nostro Paese che si ciba di vongole e pesci piccoli e rappresenta una minaccia per gli ecosistemi e le marinerie di Goro e Comacchio. La situazione è già ...... tramite modifiche alle concessioni demaniali, l'autorizzazione al prelievo del, specie alloctona senza alcun antagonista naturale, predatore formidabile tanto da rappresentare una

Il granchio blu: da problema a "specie di interesse commerciale" Metropolitano.it

Talvolta saltato in padella con burro e aglio. E’ di fatto considerato un alimento prelibato. Ma formalmente il granchio blu ancora dev’essere riconosciuto come “specie di interesse commerciale”. Con ...Il granchio blu è un problema sempre più grande per la pesca nell'Adriatico: la Regione Emilia Romagna pensa a correre ai ripari.