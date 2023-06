(Di mercoledì 28 giugno 2023) Finora era una polemica ancora trascurabile, lasciata in mano al capo della Lega Matteo Salvini, che si sa, a volte esagera. Ma dopo le dichiarazioni di questa mattina della premier Giorgiala politica monetaria della Bce, il livello dello scon Francoforte si fa serio. Da una parte c'è la presidente della Bce, Christine Lagarde, che ormai non esita più a confermare un nuovo rialzo deidi interesse a luglio – il decimo consecutivo – dall'altra ilche contesta la stretta monetaria, mentre in Italia l'inflazione segna una variazione nulla a giugno. I numeri però sono ancora lontani dal target del 2 per cento (su base annua, a giugno in Italia l'inflazione è al 6,4 per cento). Eppure, dice la premier durante la sua informativa alla Camera, la ricetta di Francoforte è ...

Un successo che conferma la fiducia nei confronti del" ha detto Tajani. Salvini, tornando sulla vittoria, ha confermato: "Il centrodestraha stravinto, Silvio questa vittoria è anche ...... 'Complimenti a Francesco Roberti, nuovo governatore del Molise, dove il centrodestraha stravinto, con la Lega che, per la prima volta, sarà stabilmente protagonista deldella ...È questo un modo per tenereun fronte, anche in vista di quelle proposte che la Cgil vuol fare al. Non si può, però, fare a meno di notare che Cisl e Uil non ci sono. E non c'è ...

Il governo compatto contro la Bce: Meloni, Salvini e Tajani criticano l'aumento dei tassi Il Foglio

Finora era una polemica ancora trascurabile, lasciata in mano al capo della Lega Matteo Salvini, che si sa, a volte esagera. Ma dopo le dichiarazioni di ...Sarà la conferenza dei capigruppo del Senato, convocata oggi alle 16, a stabilire quando e in che modo Daniela Santanchè riferirà in Parlamento dopo quanto emerso dall’inchiesta di Report sulla gestio ...