Il Governo britannico metterà i richiedenti asilo in una nave-prigione in mezzo alla Manica

Leggi su tpi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Sul sito di Bibby Marine si legge, a caratteri cubitali, «Luxury living on board» (vivere il lusso a bordo). Farebbe ridere, se non ci fosse da piangere per quanto questa definizione in realtà strida con il fine ultimo della Bibby Stockholm, la mega chiatta che “ospiterà” circa 500 persone migranti al largo del Regno Unito. L’imbarcazione è un condominio galleggiante da due piani e 222 cabine. Dopo aver fatto tappa a Genova è giunta a Falmouth, in Cornovaglia: qui sarà sistemata prima di essere trasferita nell’isola di Portland, nella contea di Dorset, sua destinazione finale. La piattaforma galleggiante – «significativamente più economica degli alberghi», secondo quanto ha dichiarato il ministero dell’Interno– è stata noleggiata daldi Rishi Sunak per 18 mesi. In questo alveare gigante, che già è stato utilizzato con la stessa ...