Il governo accetta un odg del Pd contro Visibilia e Santanché. Ora dovrà perseguire chi ha preso la Cig Covid senza averne il diritto

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ilattraverso la vice ministra del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, ha accolto un ordine del giorno del Pd a firma Chiara Gribaudo e Arturo Scotto in cui si chiede di sanzionare gli operatori che avessero utilizzato in modo fraudolento la cassa integrazione, citando ad esempio il caso diEditore, emerso dall’inchiesta della trasmissione Report e agli atti di una indagine della magistratura di Milano. L’ordine del giorno è stato fra i pochi accolti integralmente dale se ne sono sorpresi gli stessi presentatori, che pensavano di averlo scritto in modo provocatorio per farselo bocciare. Dopo il sì delha chiesto e ottenuto di votarlo (è stato approvato a maggioranza) lo stesso Scotto che è intervenuto gongolando prima del voto: «Voglio ringraziare il ...

Dopo il sì delha chiesto e ottenuto di votarlo (è stato approvato a maggioranza) lo stesso Scotto che è intervenuto gongolando prima del voto: "Voglio ringraziare il", ha detto l'...i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. L'Uefa ha dato un giro di vite alle ...il modo in cui operano i club (vale a dire i club che sono autorizzati dai loro organi di...Il centrosinistra inaugura la lunga stagione die candida un brillante e conosciuto ... Nel 2014 è senza componente:la sfida per il parlamento italiano : è il primo dei non eletti, ...

Il governo accetta un odg del Pd contro Visibilia e Santanché. Ora ... Open

Il governo ha dato parere favorevole ad un ordine del giorno del Pd al decreto lavoro, presentato in aula alla Camera, che impegna l'esecutivo "a sanzionare gli operatori che avessero usufruito in man ...“L’unico modo per far superare gli accordi di Berlino è superare il criterio del primo accesso, il resto è pura propaganda”, il commento di Elly Schlein ...