Il generale che sapeva troppo | i sospetti in Russia sull’aiuto dell’esercito alla rivolta di Prigozhin

Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Unrussodei piani di Yevgeny. E anche altri potrebbero aver sostenuto il tentativo del “cuoco di Putin” di fermare l’entrata del Gruppo Wagner nell’esercito regolare di Mosca. Mentre alcuni funzionari statunitensi ritengono che il capo dei mercenari non avrebbe lanciato la suase non avesse creduto che altri in posizioni di potere sarebbero arrivati in suo aiuto. Ilè Sergei Surovikin ed è stato a capo delle forze armate in Ucraina. A scriverlo è il New York Times. Surovikin durante il colpo di stato si era appellato proprioWagner. Esortando i militari a fermarsi prima che fossetardi: «Siamo dello stesso sangue, siamo guerrieri. Vi chiedo di smetterla, è necessario obbedirevolontà e ...