Il gatto | la volpe e la fata turchina nel calcio e nel Napoli di oggi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ile la. Ho pensato spesso a Carlo Collodi, e in particolare ai suoi personaggi, nelle ultime settimane. Con più precisione posso dire che il tarlo di questo pensiero ha cominciato a rodermi dalla sera dell’8 maggio 2023. Intanto ho scoperto che i personaggi della favola di Collodi, ‘Pinocchio’, nati nel 1883, non sono mai morti ma sono vivi e lottano insieme a noi. Occorre, però, precisare che sono parecchio cambiati, come è ovvio e naturale che sia, rispetto a quelli di circa un secolo e mezzo fa. Laè un ottimo manager di un settore, quello dello Sport, che all’epoca neanche esisteva. Il, a sua volta, dopo una carriera non proprio fortunata e ormai alla soglia della pensione (anche i gatti invecchiano), ha vissuto un anno di grande successo, grazie anche alla Società ...