Il Figliuolo prodigo nuovo commissario post-alluvione | Musumeci | “In carica per 5 anni”

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’atto di nomina distraordinario del generaleavverrà la prossima settimana. E la nomina “avrà la durata di 5“. A spiegarlo il ministro per la Protezione Civile Nello, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, per il via libera alla nomina di Francesco Paolocomeper la ricostruzione nei L'articolo proviene da Il Difforme.

... ma sarebbe una reazione stupida; sia perché Michela non è il figliol, sia soprattutto ...coordina la vaccinazione" " impossibile non riconoscervi Murgia mentre polemizza col generale. ...... ma sarebbe una reazione stupida; sia perché Michela non è il figliol, sia soprattutto ...coordina la vaccinazione" " impossibile non riconoscervi Murgia mentre polemizza col generale. ...

Russell Crowe, il concerto a Bologna: “Suoniamo per l'Emilia ... il Resto del Carlino

Prima del marzo del 2021 inpochi, addetti ai lavori a parte, conoscevano il Generale Francesco Paolo Figliuolo, nato a Potenza l’11 luglio 1961 ...Quasi un migliaio di biglietti venduti per l’evento in favore degli alluvionati. Tanti gli ospiti noti in platea ...