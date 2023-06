Il falso broker delle criptovalute arrestato a Genova

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La Guardia di Finanza dihaun genovese di 24 anni. I reati contestati sono abusivo esercizio dell’attività d’intermediazione finanziaria e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Le fiamme gialle hanno anche effettuato un sequestro preventivo per 58.580 euro dopo l’ordinanza del giudiceindagini preliminari. Le indagini sono nate dalla denuncia di un 35enne che aveva investito 10 mila euro, frutto della sua liquidazione. L’indagato si qualificava comefinanziario di una società di investimenti di Londra. Sul suo profilo si presentava con una foto in giacca e cravatta sullo skyline londinese. Aveva raccolto somme da destinare al trading con le. Le indagini hanno scoperto 10 persone raggirate. Alcune di esse sono ...

Al fine di conferire una parvenza di professionalità all'attività millantata, il sedicente, oltre a far sottoscrivere contratti d'incarico ai raggirati, predisponeva e forniva loro falsi ...Dalle indagini è anche emerso che ilsi era impossessato della tessera bancomat di una anziana prozia ed avrebbe prelevato circa 6mila euro in una sola settimana forse per 'coprire' le ...

Il falso broker faceva sottoscrivere contratti d'incarico alle sue vittime e forniva loro falsi report mensili sull'andamento degli investimenti ...L’attività eseguita dai Finanzieri, che dovrà essere confermata ed accolta dai Giudici nelle ulteriori fasi del procedimento penale, ha fatto emergere che, ...