Il documentario sul delitto dei due fidanzati di Giarre

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il 17 ottobre 1980 a, in Sicilia, Giorgio Agatino Giammona e Toni Galatola, rispettivamente venticinque e quindici anni, scompaiono nel nulla. I due sono già conosciuti da tutti in paese con il soprannome di «ziti»,, o di «puppi», termine dispregiativo corrispondente all’italiano froci. Il 31, dopo due settimane di ricerche, vengono ritrovati senza vita sotto un pino marittimo: sono distesi uno accanto all’altro, quasi abbracciati. Le forze dell’ordine pensano subito a un caso di doppio suicidio, quindi di omicidio-suicidio, anche perché la mano destra di quello che viene identificato come il cadavere di Giorgio stringe una busta inzaccherata. All’interno una lettera, di cui si riesce a malapena a leggere le parole: «Io e Toni abbiamo trovato la pace… Mamma perdonaci». All’improvviso, la misteriosa confessione di un tredicenne, che si ...