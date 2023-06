Nei guai undelle poste: spiava le colleghe in bagno Secondo le accuse ildi una sede di Poste Italiane avrebbe installato di nascosto una telecamera nel bagno delle donne per ...AGI - Spiava con una telecamera nascosta le colleghe dell'ufficio postale che andavano in bagno. La Guardia di Finanza ha arrestato a Taranto ildi una sede di Poste Italiane. Il provvedimento restrittivo è del gip Francesco Maccagnano su richiesta del pm Mariano Buccoliero. L'uomo aveva sistemato, nascondendola, una videocamera all'..." A soli 39 anni - commenta Antonio Ciotta ,di Coldiretti Savona - Marcello ha già ... Micaela Pizzo (Albenga), Davide Fazio (Ceriale), Giorgio(Andora), Giuseppe Rebella (Quiliano),...

Il direttore guardone spiava le colleghe in bagno AGI - Agenzia Italia

L'uomo, dipendente di un ufficio postale di Taranto, è stato arrestato. Aveva nascosto una videocamera all'interno della toilette utilizzata dalle colleghe ...