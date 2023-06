Il direttore del Piccolo di Milano al festival di Narni per parlare di teatro

...drammaturgo e regista portoghese Tiago Rodrigues, attualeFestival d'Avignon, non è un invito alla lotta armata, né un incoraggiamento all'uso della violenza. Ma, certo, quel ..."È chiaramente euforica per aver trovato improvvisamente la libertà" ha detto Dan Mathews,degli eventi e progetti specialisantuario in cui ora è ospitata, il Save the Chimps di Fort ...- - > Marco Travaglio non perde l'occasione per manifestare la sua ossessione nei confronti miei eRiformista . Ieri ilFatto Quotidiano mi ha dedicato il suo ennesimo articolo di fondo polemico. E teoricamente ironico. Avrebbe voluto far ridere ma non ci è riuscito. Capita. Quali sono i fatti Italia ...

Andrea Fabozzi è il nuovo direttore del manifesto Il Manifesto

Dieci punti chiave e quarantasette azioni concrete per migliorare la qualità e la sicurezza delle cure in ospedale. Questo il contenuto della Carta della qualità e della sicurezza delle cure, ...Fabio Panetta sarà il prossimo governatore di Banca d'Italia. Ecco chi è e perchè è stato scelto dalla premier Giorgia Meloni ...