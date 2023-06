Il caso del 9 in condotta è l’immagine plastica di un buonismo pericoloso per tutti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) di Davide Trotta Gli insegnanti, che un tempo elargivano risolute frustate agli studenti più indolenti, divengono oggi destinatari di insulti, nei casi più felici. Ma quando le onde si increspano tra i flutti agitati della scuola, ci si può anche trasformare in bersagli di studenti – autori di edizioni aggiornate di episodi western durante le lezioni (esemplare ildei proiettili a gommino) – o di genitori che si presentano a colloquio col “coltello tra i denti”, il che ha cessato di essere un modo di dire, viste le cronache recenti. Certo, si dirà, è la giusta nemesi storica per una categoria che in passato ha inciso qualche segno sulle carni dei malcapitati allievi, anche se biblicamente possiamo auspicare che le colpe dei padri non ricadano sui figli. La domanda sorge spontanea: quale mutazione genetica è intervenuta per cui studenti un tempo ossequiosi e ...