Il cardinale Zuppi in missione a Mosca e vedrà anche Kirill Così Francesco dà il via alla mediazione per la pace nonostante le critiche di Zelensky

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “Scopo principale dell’iniziativa è incoraggiare gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzionetragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta”.la Santa Sede ha spiegato il senso dellaaffidata da PapaalMatteo Maria, presidente della Conferenza episcopale italiana e arcivescovo di Bologna. Il porporato, che proprio nella veste di inviato di Bergoglio era stato a Kiev il 5 e il 6 giugno per la prima tappa della suadi, il 28 e il 29 giugno è aper la seconda parte di questo delicato incarico affidatogli dal Pontefice.è accompagnato da un officiale della Segreteria di Stato vaticana, ...

IN MISSIONE A MOSCA Intanto ieri l'inviato del Papa, ilMatteo, è arrivato a Mosca per la seconda tappa della missione di pace del Vaticano. Iloggi e domani, 28 e 29 ...Oggi è arrivato a Mosca il; l'inviato del Papa sarà nella capitale russa anche domani e sarà a mosca per "incoraggiare gesti di umanità" il messaggio del Vaticano. Quandoera ...E ha confermato quello che si era detto nei giorni scorsi: Prigoin è in Bielorussia • Putin loda l'esercito per aver 'fermato la guerra civile' • Ilè partito per Mosca ...

Russia, la diretta - Il cardinale Zuppi al Cremlino per 2 giorni. Kiev: "Non ci servono mediatori". Mosca trasferisce all ... Il Fatto Quotidiano

La guerra in Ucraina giunge al giorno 490. Il leader russo Putin: "Se non fosse stato fermato l'ammutinamento della Wagner tutti i risultati ottenuti finora nel conflitto sarebbero andati perduti". Il ...Colpito un ristorante affollato. Nyt: “Un alto generale russo sapeva dei piani di Prigozhin”. Oggi il cardinale Zuppi a Mosca ...