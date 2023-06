Il caldo afoso è già finito | in arrivo piogge e temperature più miti | ecco le previsioni

Ilha le ore contate, i primi temporali sono già arrivati soprattutto al Nord, per poi raggiungere anche il Centro. Al Nordest le massime odierne saranno fino a 10 gradi più basse rispetto ai ...... nonostante la carenza strutturale di organico Come mai non si parla delle opere ferme tanto col rischio di far perdere i finanziamenti già ottenuti Come mai in questi giorni diin ...Dalle 12 di oggi, martedì 27 giugno, alla mezzanotte di domani, mercoledì 28 giugno, è attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 93, per temporali, emessa dall'Agenzia ...

Il meteo in Italia: picco di caldo afoso su diverse località italiane ma ... Meteo & Radar

L'anticiclone Scipione inizia a cedere sul fianco settentrionale: i primi temporali, a tratti intensi, sono già arrivati soprattutto sul Triveneto, per poi raggiungere localmente anche il Centro. Oggi ...Durante tutto lo scorso weekend lo stato del mare era agitato malgrado l’assenza di forte vento e un clima assai caldo, a tratti afoso e lungo tutti i cento chilometri della Riviera romagnola ...