Il bra diventa parte integrante del look da sera

Leggi su amica

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Celebrities e red carpet, ci sono novità. Dopo anni di abiti trasparenti ultra sexy, è il momento del reggiseno indossato a vista. Potrebbe sembrare un ripescaggio di una tendenza tanto in voga negli anni Duemila, ma non è esattamente così. Se nel Duemila il reggiseno si indossava come top, adesso le star lo esibiscono facendolo spuntare dall’abito come se fosse casuale, un errore nel. Il risultato? Seducente ma con un tocco romantico. Quando il reggiseno è un illusione A fare scalpore a Cannes 2023 è stata Scarlett Johansson. Alla prima del suo nuovo film di Wes Anderson, Asteroid City, ha indossato un abito di Prada rosa chiaro corredato da un reggiseno bianco con spalline sottili che spuntava da sotto. In realtà non era un vero bra, ma una sorta di illusione otticadello scollo dell’abito. ...