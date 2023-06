Il 28 giugno il pianeta della comunicazione entra nel segno del Cancro E influenza lo Zodiaco

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Mercurio il 28neldel. E si distende a guardare il cielo dopo aver lucidato i pensieri, immerso in una sottile malinconia frutto di una sensibilità poetica fuori dal comune. È il Mercurio di un grande psicoanalista come Jung e di un ricercatorepsiche umana come il regista Stanley Kubrick. Oroscopo 2023 e viaggi: la meta perfetta in base alzodiacale X ...

...della United Launch Alliance (ULA) è decollato da Cape Canaveral all'inizio di giovedì 22...sei ore per dispiegare il satellite spia NRO in un'orbita geosincrona quasi circolare sopra il,...Il concerto si è svolto il 25alle ore 18.30 a Piegaro pressoil bosco Margaritelli. Con i ... gli alberi riescono ad usare la tecnologia per comunicare lo stato di salute delLa vittoria finale di The Ocean Race sarà quindi assegnata in Sala Giuria il 29. Basterà che ...completato l'intera regata e Rosie è l'unica donna ad aver compiuto l'intero giro del'. 'È ...

Cielo del mese di giugno 2023 – Unione Astrofili Italiani – APS Unione Astrofili Italiani

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Pianeti non sono più contro ... Torna anche il desiderio, la volontà di compiere una trasgressione sarà ancora più forte, gli amori che nascono a giugno sono gestibili al meglio, un mese buono per ...