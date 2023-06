Iervolino | «È disgustoso questo odio tra Salerno e Napoli»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ieri a, l’ex senatore e tifoso azzurro Quagliarello è stato costretto ad annullare la presentazione del suo libro sul. Anche lo scrittore de Giovanni ha subito la stessa sorte. Tutto in nome di una incomprensibile ostilità verso ilda parte di alcuni salernitani. Oggi sul Corriere del Mezzogiorno, l’intervista al presidente della Salernitanache prova a dare una sua interpretazione del fenomeno: «Stigmatizzo con forza questa ostilità, la trovo davvero inconcepibile. Per certi versi èpensare che ci sia tanta acrimonia, unche non ha alcuna ragione di esistere. Sono sicuro: il 95 per cento dei salernitani non la pensa così ed accetta solo la rivalità sportiva. Farò da mediatore». Chi è che alimento questa ostilità: «C’è una sparuta ...