Idris Elba | Ho lasciato perdere James Bond quando è diventato un fatto di razza | ha reso il tutto disgustoso

Il fantacasting del nuovo James Bond ha sempre visto tra i nomi più gettonati quello di, ma l'attore ha ammesso di essersi "chiamato fuori dalla corsa" dopo che la scelta è diventata una questione di razza , con molti che hanno criticato la possibilità di avere un Bond nero. ...Se sognate di restare incollati al divano per sette ore senza mai staccare gli occhi dallo schermo, Hijack è la serie che fa per voi. La produzione inglese connei panni del negoziatore Sam Nelson, dal 28 giugno su Apple TV+ coi primi due episodi, mette a punto le più raffinate strategie della tensione, alternando lunghe sequenze in cui domina la ...Beesley è anche il protagonista, accanto ae Archie Panjabi, della serie Hijack , in uscita per Apple TV+. La serie segue Sam (), un abile negoziatore d'affari che con tutta la sua ...

Idris Elba è il protagonista della nuova serie di Apple Tv+, Hijack. Ennesimo capitolo di una carriera strabiliante.Da oggi su Apple Tv+ con la serie thriller al cardiopalma Hijack, Idris Elba ha parlato della frustrazione provata quando la sua corsa al ruolo di James Bond è diventata una questione di razza.