I sorrisi dei bambini e la magia del fumetto | l’eredità del ‘Topolino day’ VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minuti “Francesco, ma prima di te su Topolino ci aveva scritto già qualcuno?”. Le domande deisono schegge impazzite, perlustrano mondi immaginari che i grandi non hanno ancora scoperto. Palazzo San Domenico, sede del Rettorato dell’Università del Sannio, oggi è l’impero della curiosità. Qui ildi Benevento vive forse il momento più profondo, perché lascia che entrino in contatto la creatività dei fumettisti e la spensieratezza dei più piccoli. Il Francesco in questione è Artibani, sceneggiatore di “Topolino e la via della Storia”, nonché uno dei più stimati del panorama Disney. La sua mente ha partorito l’avventura ambientata sull’Appia, dunque l’incrocio di Pippo e Topolino sotto l’Arco di Traiano e quello ai piedi del Ponte delle Chianche di Buonalbergo. “No, Topolino è nato molto prima di ...