I quattro fratellini | il nascondiglio nella giungla e la voce dell’angelo custode

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Come voi, certo, ero stato colpito, turbato ammirato e grato, dell’avventura deibambini sopravvissuti a 40 giorniforesta colombiana del Guaviare. I, del popolo Huitoto, sono una sorella maggiore, di 13 anni, un fratellino di 9, una sorellina di 4, e una ultima che ha compiuto in uno di quei giorni il suo primo anno. Colpito da due cose soprattutto, reciproche: che i cuccioli riuscissero a cavarsela per un tempo così lungo, e che per un tempo così lungo i loro soccorritori (e il cane Wilson) abbiano continuato a cercarli, quando il senso comune avrebbe scelto la rinuncia e dichiarato la ricerca accanimento. Una storia bellissima, una madre delle storie, capace di fare immaginare ad adulti urbani tutta una gamma di situazioni dalle quali tengono per definizione una distanza di sicurezza: la foresta, il suo buio, ...