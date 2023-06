I migliori vini per l’estate | la chiave per aperitivi e cene impeccabili 

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Life&People.it Con l’arrivo delle giornate si allungano, il clima invoglia a godersi più tempo fuori casa e le occasioni di convivialità con amici e parenti aumentano Lunghi apertivi in giardino o pranzi edi pesce in terrazza sono momenti che permettono di godere della bella stagione ma quali sono iin estate da abbinare ai nostri piatti? Dal Vermentino di Sardegna, ideale per appetizer sfiziosi a base di pesce, al Gewürztraminer, fiorito e leggero, ogni occasione sarà ideale per scoprire nuovi abbinamenti prima sconosciuti. La mineralità del Vermentino Dotato di un brillante color giallo paglierino ed un tipico profumo di mela ed erba appena tagliata, il Vermentino è un vino bianco caratteristico di Sardegna e Toscana. Leggero e caratterizzato da un delicato profumo di fiori bianchi, ...