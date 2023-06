I gagliardetti d’Italia | la Toscana | il Viareggio

Leggi su glieroidelcalcio

(Di mercoledì 28 giugno 2023) I: ilA seguito di una fusione tra sei squadre locali nasce, nel 1919, lo Sporting Club. Lo stemma riportato nei vessilli dei viareggini è tratto dall’araldica civica che consiste in uno scudo turrito riportante il tricolore con ancora e relativa gomena a dare evidenza della tradizione marinaresca cittadina. Idella squadra, negli anni sessanta, presentavano righe verticali bianconere con i ricami dello stemma cittadino e della scritta A.S.. Praticamente analoghi i vessilli realizzati negli anni settanta mentre, nei primi anni ottanta, si utilizzava uno stemma su ancile con il disegno della zebra (simbolo della squadra in virtù della colorazione delle maglie) con delle strisce verticali bianconere. Sempre su ancile anche ...