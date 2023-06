I finalisti europei propongono uno scambio di giocatori per ingaggiare Wilfried Gnonto

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Secondo recenti rapporti, il club italiano della Fiorentina ha espresso interesse ad impegnarsi in un accordo didicon il Leeds United come un modo perun giovane talento promettente,. L’eventuale cessione vedrebbe la Fiorentina offrire un proprio giocatore in cambio del ricercatissimo, una stella nascente nel mondo del calcio, ha attirato l’attenzione con le sue prestazioni impressionanti per la prima squadra senior del Leeds United. Il 19enne attaccante ha attirato l’attenzione di diversi club e la Fiorentina, finalista della scorsa stagione in Conference League, sembra essere la favorita per assicurarsi la firma dell’italiano. Altre ...