I fantasmi di Napoli invadono Parigi Lo spettacolo in scena al Louvre

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Parla l'attrice Mariangela D'Abbraccio: 'Fino al 3 luglio, per portare lo spirito di Eduardo in Francia' ...

I fantasmi di Napoli a Parigi La Stampa

"Un mix di culture e tradizioni per un Europa sempre più unita: là, dove la politica ci prova ma non sempre ci riesce, la cultura e l’arte dimostrano di essere sempre un passo avanti". Così l’attrice ...Per la prima volta il Museo del Louvre di Parigi apre le sue porte a uno spettacolo teatrale, I Fantasmi di Napoli, di scena da domani ...