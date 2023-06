I dipendenti di CalPark senza stipendio da due anni | l’incubatore svuotato dagli enti pubblici comprese le università che l’hanno creato

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Duee mezzo, affidandosi tutti i giorni a pare amici per riuscire a mettere insieme il pranzo con la cena. È la condizione in cui si trovano i quattro lavoratori di, la società a controllo pubblico nata a Rende, a pochi chilometri da Co, nel 1992, da un programma interministeriale volto allo sviluppo di Parchi Scifici e Tecnologici nelle aree del sud Italia. Per 25, il Parco calabrese è stato uno strumento importante per la politica industriale e lo sviluppo economico della Regione. Ha messo in contatto il mondo dell’e della ricerca con quello delle piccole imprese industriali, commerciali e artigiane che operano sul territorio. Fino a quando, seifa, le ...

... bisogna smetterla di scaricare la crisi disulle spalle dei solie agire in tempi strettissimi e a tutti i livelli possibili per cercare di risolvere le difficoltà oggettive ...... bisogna smetterla di scaricare la crisi disulle spalle dei solie agire in tempi strettissimi e a tutti i livelli possibili per cercare di risolvere le difficoltà oggettive ...

I dipendenti di CalPark senza stipendio da due anni: l’incubatore svuotato dagli enti pubblici… Il Fatto Quotidiano

"È da ben 18 mesi che i quattro dipendenti del Parco scientifico e tecnologico della Calabria-Calpark, società consortile per azioni, non ricevono lo stipendio. La crisi aziendale perdura dal 2017 e a ...COSENZA «È da ben 18 mesi che i quattro dipendenti del Parco Scientifico e Tecnologico della Calabria–Calpark, Società Consortile per Azioni, non ricevono lo stipendio. La crisi aziendale perdura dal ...