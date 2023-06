(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dall'inizio dell’anno diversi emigrati russi, ucraini e bielorussi, che ho incontrato in Polonia e in Georgia, sostenevano che presto sarebbe scoppiata in

I cambi di potere in Russia sono rumorosi e violenti, farsa e tragedia Il Foglio

Ho letto decine di articoli e visto numerosi servizi televisivi per cercare di capire cos'è successo in Russia negli scorsi giorni. Devo confessare che non ho capito quasi niente, come (a parer mio) l ...Crisi Ucraina (Commenti) Lo scioglimento della Wagner come l’abbiamo conosciuta può incidere su alcune posizioni militari russe sul fronte ucraino e all’estero ma non sulle strutture del potere russo.