I 15 prodotti più TOSSICI utilizzati quotidianamente e come scoprire se un prodotto è tossico o meno

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Tutti i giorni utilizziamo una vasta gamma diper la cura e la pulizia del nostro corpo, saponi, detergenti, shampoo, creme per avere una pelle morbida e idratata, per non parlare poi dei tantissimi cosmetici di uso quotidiano, sempre quali rossetti, matite, ombretti, smalti e mascara di tutti i tipi. Siete curiosi di conoscere le componenti chimiche presenti al loro interno? Basta leggere le etichette perquante sostanze sono dannose per il nostro organismo, senza parlare di moltissimi casi di allergie e irritazioni. Per darvi un piccolo aiuto ecco che in quest’articolo vi elencheremo tutti gli ingredienti che possono recare danni alla salute e a fine articolo troverete un link. Cliccatelo, avrete l’accesso ad un sito che vi permetterà dise unche usate è...