Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged | un nuovo trailer mostra le nuove dinamiche feature

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 28 giugno 2023)te le nuovissimenelgameplay di Hot2 –. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news Milestone, leader mondiale nello sviluppo di videogiochi racing, e Mattel, Inc. hanno pubblicato undi Hot2 –, disponibile dal 19 ottobre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS, Nintendo Switch e PC via Steam ed Epic Games Store. Conmeccaniche di gioco, terreni, tipi e categorie di veicoli, il sequel introdurràed entusiasmanti possibilità per tutti i piloti Hot. In Hot ...