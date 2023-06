Ho provato i filler labiali per la prima volta ed è stato un disastrosi facevano sempre più grandi | ora ho le labbra da papera!

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Oggi Notizie Michelle Estrad ha deciso di farsi iniettare delper leper la, ma le cose non sono andate come previsto. Le suesono diventatepiù gonfie, arrivando ad avere un aspetto "a papera". In un video pubblicato su Instagram, Michelle ha documentato la sua reazione allergica e ha ammesso di non volersi più sottoporre a questo tipo di trattamento. Il suo video ha suscitato molte reazioni, con migliaia di visualizzazioni e commenti da parte degli utenti. Scopri cosa è successo e come ledi Michelle sono tornate alla normalità. Di cosa parliamo in questo articolo... Una donna si fa delle iniezioni diper leLe suediventano gonfie e continuano a ...