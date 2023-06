Ho fatto un acquisto su PLT e ho trovato outfit da festival perfetti per il bikini a soli 15€ - ci sono così tanti adorabili modelli in mesh

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Oggi Notizie Questo articolo presenta una fan della moda che condivide una spesa estiva per la sua imminente vacanza, principalmente con capi acquistati da PrettyLittleThing. La protagonista del video mostra diversi coordinati carini che posessere indossati sopra unper creareper le serate estive o i. Vengono descritti i dettagli di ogni set, inclusi i prezzi e la versatilità di ciascun capo. Leggi l'articolo per trovare ispirazione su come creare look trendy per la tua prossima vacanza. Di cosa parliamo in questo articolo... Top a maniche lunghe a bolle di colore nero e pareo avvolgentecon stampa in rete bianca e neracon stampa farfalla rosso e arancio Coordinato bianco in rete Spesa estiva per la vacanza: ...