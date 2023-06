Helbiz risolve contratto con Lega B La prossima stagione sarà su Sky Sport e DAZN

Leggi su digital-news

(Di mercoledì 28 giugno 2023) LaNazionale Professionisti Serie B comunica: ai sensi dell’art. 4.1 deldi licenza non esclusiva per il Pacchetto Dirette 2 di cui all’Offerta al Mercato “Pacchetti non esclusivi per trasmissioni in diretta a pagamento degli eventi della competizione per il territorio italiano”, pubblicata dallaNazionale Professionisti Serie B in data 15 aprile 2021, (di seguito) nellaiva 2023/2024 il corrispettivo che ognuno dei licenziatari è tenuto a corrispondere...