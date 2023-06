Harry Kane | o il Tottenham riduce la richiesta di 100 milioni | o lo perde gratis l’anno prossimo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La storia d’amore trae ilfinirà ufficialmente nel 2024, ma potrebbe terminare anche quest’estate. Il presidente Levy, infatti, non ha ancora deciso se farlo partire ora, orlo a zero ilanno. Telegraph scrive: “, 30 anni il mese, senza infortuni, in forma è ancora uno dei più grandi marcatori di questa era. Il problema, come sempre, è la decisione di farlo partire ora, o lasciarlo andare via a zero e giocare un’altra stagione ale i suoi agenti non possono costringere Daniel Levy a considerare qualsiasi offerta proveniente dal Bayern Monaco. Tuttavia,sta mettendo in chiaro che non ci sarà alcun rinnovo con gli Spurs ora o nei ...

Sempre secondo la Bbc, il Bayern Monaco è pronto a fare un'offerta più importante per l'attaccante del Tottenham e dell'Inghilterra. Il club bavarese ha fatto un'offerta di 70 milioni di ...Il Tottenham ha rifiutato un'offerta da 70 milioni, ma il Bayern Monaco è pronto a tornare alla carica per. Secondo i media inglesi, il club campione di Germania sarebbe pronto al rilancio, forte di un accordo in mano con, accostato nelle scorse settimane anche a Real e United e in scadenza ...Victor Osimhen sarebbe in procinto di accettare il Bayern Monaco . Secondo quanto riportato dalla testata tedesca SPORT1, l'attaccante del Calcio Napoli avrebbe vinto il ballottaggio condel Tottenham e sarebbe stato designato come prossimo attaccante dei bavaresi. Dalla Germania: Victor Osimhen ha accettato il Bayern Monaco SPORT1 ha raccolto indiscrezioni che vorrebbero ...

Gli Spurs intanto sono a un passo da Maddison LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Tottenham aspetta una telefonata da Monaco. Il Bayern, ...Il Bayern Monaco, alla ricerca di un attaccante, non molla la presa su Harry Kane, capitano del Tottenham in scadenza di contratto nell'estate 2024. Come riportano i media inglesi i bavaresi sono ...