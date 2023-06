Harry e Meghan potrebbero diventare i nuovi Beckham? L' indiscrezione | «Stanno prendendo ispirazione»

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Nel 2020, il principehanno lasciato la famiglia reale puntando tutto sulla propria immagine e sulla possibilità di monetizzarla, tant'è che in tanti avevano...

Dopo le stroncature dei tabloid inglesi, perè arrivato anche l'affondo del Wall Strett Journal, che li ha definiti un vero e proprio flop. Stando alle dichiarazioni del quotidiano internazionale, i duchi di Sussex non sarebbero ...Occhiali, profumi, borse, vestiti di lusso e chissà cos'altro. I tabloid inglesi scommettono su un futuro imprenditoriale di, dopo che l'allontanamento dalla Casa Reale inglese li ha costretti a guadagnarsi il pane. C'è chi addirittura arriva a paragonarli a un'altra coppia d'oro britannica, quella formata ...Dopo la fallimentare collaborazione con Spotify molti accusanodi non avere idee, originalità e talento. Di essere "improduttivi" . Per la verità il duca di Sussex avrebbe fatto una proposta ai dirigenti del colosso digitale, ma si sarebbe trattato ...

La fine della collaborazione da 20 milioni di dollari con Spotify ha minato sensibilmente la possibilità di Harry e Meghan di realizzare il loro sogno americano, diventando dei punti di riferimento ...Ora che Spotify ha licenziato Harry e Meghan e che persino i più famosi agenti di Hollywood riconoscono che quei ...