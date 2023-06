Hanno clonato la voce di mio nipote Così è stata truffata l' ex moglie di Morandi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Laura Efrikian, nota attrice ed exdi Gianni, racconta di essere: "Miportato via i soldi che servivano per i poveri dicendo che mio figlio aveva bisogno di contanti"

Dopo decenni di indagini, perizie e processi non sono state ancora accertate le cause che... 1998 - Per la prima volta vieneun topo . Accade in un centro di ricerca alle Hawaii. 2003 - ...... con il rischio che il suo personale timbro vengae riprodotto artificialmente. È solo di ... che avevano prestato la voce per due prodotti di due clienti decisamente importanti,ritrovato ...Negli anni successivi, mentre i restanti membri dei Fab Four e il produttore Jeff Lynnepubblicato in veste di materiale inedito i due brani Free as a Bird e Real Love , tratti dalle demo di ...

Laura Efrikian e la truffa con la voce clonata del nipote: «Mi hanno ... Open

L’ex moglie di Morandi, 83 anni: ora provo tanta amarezza. L’imbroglio e gli affetti: «Mi ha detto: papà è nei guai, gli servono contanti subito, non dirlo in giro, non vuole che si sappia» ...Nello scorso mese di marzo il rappresentante legale di una società con sede ad Acerra ha denunciato alla polizia la clonazione e l’indebito utilizzo di alcune ...