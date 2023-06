Hanno clonato la sua voce | uno choc | come hanno truffato l' ex moglie di Gianni Morandi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Brutta disavventura per Laura Efrikian, exdi. L'83enne è stata vittima di una truffa: "Suona il telefono fisso. Rispondo. E riconosco laconcitata di mio nipote Jacopo: 'Nonna, papà è nei guai, devi aiutarci, per favore, ora ti spiego ma fai in fretta!' - racconta al Corriere della Sera prima della scoperta -. Non era lui, ora lo so, ma un attore con lacontraffatta, ormai le clonano, sono abilissimi, poi me l'spiegato". Eppure lì per lì la donna ha creduto al "finto" nipote: "Mi farfuglia che Marco aveva comprato un costoso macchinario per i concerti, ma il bonifico con cui lo aveva pagato non era arrivato. Che i titolari erano furiosi, pretendevano i soldi e stavano trattenendo mio figlio nei loro uffici, minacciando di portarlo ...