Hai comprato casa ma hai scoperto problemi “nascosti”? Ecco cosa puoi fare a livello legale

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Quando si decide di affrontare l’acquisto di una, si è consapevoli di quanto l’investimento sia significativo. Dopo aver acquistato, può essere frustrante scoprire che l’abitazione nascondeva in realtà dei, non menzionati dal costruttore o dal precedente proprietario. In queste eventualità, tuttavia, ci sono azioni che gli acquirenti possono intraprendere aper affrontare la situazione. In questo articolo illustreremo alcune opzioni che potresti considerare. La tuahanon menzionati precedentemente? Scopri come(www.ilovetrading.it)Esaminare il contratto di vendita Nella fase di compravendita, quando si acquista una, occorre comprendere la garanzia per ...