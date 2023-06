Gundogan | 'La chiamata a Guardiola per dire addio una delle più difficili della mia vita'

... Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne,, Grealish; ... Per l'Italia è l'ultima, dopo le due sconfitte nelle finali di Roma e Fiorentina. L'Inter ha ...... Ederson; Walker, Ruben Dias, Aké; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne,, Grealish; ... Per l'Italia è l'ultima, dopo le due sconfitte nelle finali di Roma e Fiorentina. L'Inter ha ...L' Inter saraa un'impresa quasi senza precedenti nella finale di Champions League, in ... dato appena a 1,60 nelle scommesse sui marcatori, davanti a De Bruyne (3,85) e(4,25); per l'...

Gundogan, la telefonata d’addio a Guardiola: “Quando gli ho detto che sarei partito dal City…” ItaSportPress

Ilkay Gundogan, nuovo giocatore del Barcellona, ha raccontato al Daily Mail l'episodio della telefonata con la quale ha comunicato al tecnico Pep Guardiola la sua decisione di passare al Barcellona: ...Il capitano lascia il Manchester City e Guardiola: l’anno prossimo giocherà con Xavi in blaugrana Era un suo sogno da tempo, ormai si sapeva, e finalmente ha potuto realizzarlo: Ilkay Gundogan passa d ...