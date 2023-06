...nel team eloro molto a loro. Questo club mi ha aiutato a realizzare tutti i miei sogni e sarò sempre grato per questa opportunità. Il City sarà sempre nel mio cuore' , ha dichiaratocita anche gli altri compagni, ha una parola per ognuno di loro. E parla anche di Pep Guardiola. "dire che niente di tutto questo sarebbe stato possibile senza Pep. Ci sono momenti in ...Quindi, dove giocheràla prossima stagione Secondo quanto riportato dal quotidiano As , ... Nella stessa conferenza stampa, ha affermato: "Non ho ancora deciso sul futuro, peròdire che ...

Gundogan: “Devo ringraziare Guardiola per tutti i trofei vinti” Pianeta Milan

Gundogan ricorda Istanbul: «Ho detto ai giocatori dell’Inter di essere orgogliosi» Le parole del neo acquisto del Barcellona Ospite di The Player’s Tribune, il neo acquisto del Barcellona, Ilkay Gundo ...Il centrocampista tedesco lascia il Manchester City dopo sette stagioni.BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il Barcellona ha reso noto ...