Guler nel mirino delle big d’Europa | Real Madrid e Milan ci provano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ardasta facendo parlare di sé in queste settimane anche perché il classe 2005 è finito nelbigArdasta facendo parlare di sé in queste settimane anche perché il classe 2005 è finito nelbig. Secondo quanto riportato da As, sul turco ci sarebbero(che lo lascerebbe in prestito),, Siviglia, Barcellon, Psg e Dortmund.

Ardasta facendo parlare di sé in queste settimane anche perché il classe 2005 è finitomirino delle big d'Europa Ardasta facendo parlare di sé in queste settimane anche perché il classe 2005 è finitomirino delle big d'Europa. Secondo quanto riportato da As, sul turco ci ...Un discorso che potrebbe essere simile anche per Arda, le cui cifre stanno lievitando di ... Ecaso di Chukwueze, inoltre, servirà fare spazio con la cessione di un extracomunitario che possa ...Si sofferma sulle mosse di mercato del Milan Carlo Pellegattisuo editoriale per Milannews. Questi i passaggi principali Poi parla dell'apertura di Ibra a un nuovo ruoloMilan

"Real Madrid, sfida al Milan per Arda Guler" Corriere dello Sport

L'edizione odierna di AS titola così in prima pagina: "Pazzi per Guler”. Mezza Europa vuole il turco di 18 anni. Il Madrid può pagare i 17,5 milioni che vale, ma ..."Arda Guler-Milan, rebus internazionale ma il club ci crede" scrive il Corriere dello Sport. Il Milan sta provando a ingaggiare il classe 2005 Arda Guler In Turchia è al ...