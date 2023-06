Guillermo del Toro | Non temo l' intelligenza artificiale | ma la stupidità naturale

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 28 giugno 2023) In un incontro pubblico al Portland Art Museum, il regista premio Oscardelha affrontato vari temi scottanti, tra cui la crisi dell'animazione e l'uso dell'nell'arte. Il registadelha detto la sua sull'uso dell'nell'arte, e in particolare nel cinema, nel corso di incontro pubblico presso il Portland Art Museum, nell'ambito della mostra itinerante "del: Crafting Pinocchio", esibizione in continua espansione dedicata alla tecnica della stop-motion che ha permesso a deldi conquistare un Oscar (il terzo della sua carriera) per il suo Pinocchio. Lo scorso fine settimana,del ...