Guerriglia urbana in Francia | a Nanterre far west nelle banlieu

Agenti in tenuta antisommossa, sirene, grida: ladi queste ultime ore ha avuto come protagonisti i residenti infuriati per quanto accaduto e le forze dell'ordine che hanno risposto ...Secondo il gip Guido Salvini i manifestanti impiegarono "vere e proprie tecniche di" per "destabilizzare l'ordine pubblico".Foglio di via per sei manifestanti sostenitori di Cospito. Il gip: "Alto livello di conflittualità"

17enne ucciso dalla polizia, notte di guerriglia urbana a Nanterre RaiNews

Agenti in tenuta antisommossa, sirene, grida: la guerriglia urbana di queste ultime ore ha avuto come protagonisti i residenti infuriati per quanto accaduto e le forze dell'ordine che hanno risposto ...Agenti in tenuta antisommossa lungo i marciapiedi della banlieue parigina dopo l'uccisione di un giovanissimo da parte della polizia Notte di guerriglia urbana lungo le strade di Nanterre, periferia ...