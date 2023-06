Guerriglia urbana choc a Nanterre | la polizia uccide un 17enne | il video degli scontri

(Di mercoledì 28 giugno 2023), periferia a nord ovest di Parigi , si è risvegliata sottodopo una notte discoppiata in seguito all'uccisione da parte delladi Nahel, unche si ...

Nanterre, periferia a nord ovest di Parigi , si è risvegliata sotto choc dopo una notte discoppiata in seguito all'uccisione da parte della polizia di Nahel, un 17enne che si rifiutava di fermarsi a un posto di controllo. Il sindaco del comune, Patrick Jarry, è apparso ...Nanterre, periferia a nord ovest di Parigi, si è risvegliata sotto choc dopo una notte discoppiata in seguito all'uccisione da parte della polizia di Nahel, un 17enne che si rifiutava di fermarsi a un posto di controllo. Il sindaco del comune, Patrick Jarry, è apparso ...Così l'avvocato dei familiari del 17enne ucciso da un poliziotto a Nanterre, nella banlieue nord - occidentale di Parigi. Dopo la notte discaturite dalla morte del minorenne, le autorità hanno invitato la popolazione alla calma e il governo si appresta a dislocare le forze dell'ordine per prevenire ulteriori disordini. ...

17enne ucciso dalla polizia, notte di guerriglia urbana a Nanterre. Macron: "Morte inspiegabile" RaiNews

