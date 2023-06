Guerra Ucraina | 96 Leopard 1 “abbandonati” in Italia | stop della Svizzera all’azienda di armamenti Ruag per l’esportazione

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Sono stati “” in. E lì, a quanto pare, rimarranno. Il governo svizzero ha bloccato la riesportazione verso l'di 96 carri armati1 A5 dismessi, che si trovano attualmente in. Il governo elvetico ha respinto oggi una richiesta formulata dalla società

"Abbiamo parlato del continuo supporto all', con ogni forma di assistenza necessaria. In questi giorni abbiamo visto ciò che è accaduto, che ha fatto emergere ancora di più la debolezza di Putin e il fallimento della sua invasione ......della Bce Christine Lagarde durante il Forum Bce a Sintra in risposta a una domanda sugli ultimi eventi con il tentativo di golpe in Russia e alla luce della prosecuzione dellain. ...Al Consiglio Europeo si parlerà dellain, della questione migranti, di sicurezza ed economia. 'La sicurezza in tutti gli ambiti compresi quello sociale ed economico è la priorità del ...

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. 11 morti nell'attacco a Kramatorsk. Zuppi incontrerà oggi il consigliere di Putin la Repubblica

La foto di Anna e Yulia, le due gemelle di 14 anni rimaste uccise nel bombardamento russo di un ristorante a Kramatorsk, una città dell'Ucraina orientale ... che è una delle città più martoriate dalla ...Bruxelles, 28 giu. (askanews) - "Abbiamo parlato del continuo supporto all'Ucraina, con ogni forma di assistenza necessaria. In questi giorni abbiamo visto ciò che è accaduto, che ha fatto emergere ...