Guerra in Ucraina | Zelensky non teme la Wagner in Bielorussia | nessuna minaccia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Niente paura. Il presidente ucraino Volodymyrnon ritiene che il trasferimento di uomini dellainsia un pericolo per l'perché non si tratta di molti combattenti. «Non credo siano unadallaperché penso non sia un grande contingente», ha dettoin conferenza stampa. Gli ucraini, ha detto il numero uno di Kiev, hanno ucciso molti mercenari dellaed è per questo che erano così pochi quando hanno cercato di marciare su Mosca guidati dal leader Prigozhin. La situazione al confine con larimane «immutata e sotto controllo», le dichiarazioni del presidente, che esclude la possibilità di una nuova offensiva dal nord, come accadde all'inizio dell'invasione ...

Joe Biden è abbonato alle gaffe. L'ultima l'ha commessa parlando della Russia e Ucraina e in particolare della situazione imprevista di Prigozhin, che ha reso più debole Vladimir Putin. Intervistato dalla Cnn, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che 'Putin sta perdendo la guerra anche sul fronte interno ed è diventato un paria in giro per il mondo, non solo nei

Niente paura. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non ritiene che il trasferimento di uomini della Wagner in Bielorussia sia un pericolo per ...Secondo il New York Times “un alto generale russo sapeva dei piani di Prigozhin”. Il Cremlino smentisce. E il Wall Street Journal scrive che il capo della Wagner voleva catturare i leader militari rus ...