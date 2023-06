Guardiani della Galassia Vol 3 | ecco la data dell' uscita homevideo | c' è anche la steelbook in 4K UHD

(Di mercoledì 28 giugno 2023)Vol. 3 è pronto allo sbarco incon quattro edizioni distribuite da Eagle: oltre a DVD, Blu-ray e 4K UHD, c'èunada collezione in 4K. Arriva inil terzo e ultimo capitolosaga diretta da James Gunn, che vede protagonisti per l'ultima volta gli outsider più amati del Marvel Cinematic Universe in un'epica conclusione.Vol. 3 sarà disponibile infatti dal 23 agosto in varie edizioni targate Eagle Pictures: i formati disponibili saranno DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD eunada collezione sempre in 4K. All'interno ...

Senza avere paura di affrontare terreni nuovi, come ci ha confermato il direttore artistico...ispira al modo in cui la foresta viene pensata dalle persone che la vivono e che ne sono iC'è un campione di DNA di una specie "Flora Colossus", ovvero di Groot deiGalassia . Secret Invasion, Samuel L. Jackson: "Ecco come la serie collegherà le Fasi 3 e 5 dell'MCU" Gli ...Galassia Vol. 3 sarà disponibile infatti dal 23 agosto in varie edizioni targate Eagle Pictures: i formati disponibili saranno DVD, Blu - ray, 4K Ultra HD e anche una Steelbook da ...

Guardiani della Galassia 3 in Ultra HD 4K, Blu-ray e Steelbook dal 23 agosto ComingSoon.it

Guardiani della Galassia Vol. 3 è pronto allo sbarco in homevideo con quattro edizioni distribuite da Eagle: oltre a DVD, Blu-ray e 4K UHD, c'è anche una steelbook da collezione in 4K.Guardiani della Galassia vol. 3, trionfale ultimo atto di James Gunn nel Marvel Cinematic Universe, dal 23 agosto sarà disponibile in Ultra HD 4K, Blu-ray e dvd, con opzionali edizioni Steelbook.