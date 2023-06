Guardia medica turistica | reclutati 24 medici | garantiranno 700 prestazioni sanitarie

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Bergamo. La direzione di ATS Bergamo ha incontrato mercoledì 28 giugno il Collegio dei Sindaci, e gli Amministratori Locali dei 121 comuni coinvolti direttamente nella stagione, per illustrare l’organizzazione del servizio di Continuità Assistenziale Stagionale (CAS, ex). Con l’occasione si è fornito inoltre un aggiornamento relativo alla Continuità Assistenziale (CA). La CAS nel territorio di Bergamo (sarà attiva dal 1 luglio al 31 agosto 2023), vede oggi una organizzazione supportata da 23 postazioni già attive con un coinvolgimento di 24: nel 2021 si era sperimentato un modello hub e spoke – un medico nel centro hub e personale sanitario nei centri spoke – per far fronte alle 273gestite, mentre nel 2022 il progetto Ambulatori ...

Carenza medici di base, ogniavrà fino a 1000 assistiti: approvato Dl Inps Buone notizie sul fronte della sanità pubblica . Per contrastare la carenza dei medici di base arrivano in soccorso le guardie mediche , ...... prevista in un emendamento a prima firma Marta Schifone (FdI) inserito nel decreto Inps approvato in via definitiva oggi in Senato: ciascunapotrà prendere in carico fino a 1000 ...Con il nuovo emendamento, si rafforzano dunque le fila dei medici di famiglia e si rende al contempo stabile l'offerta di assistenza della: "Nel quadro di gravi carenze di ...

Ogni guardia medica potrà diventare medico di famiglia di mille pazienti Corriere della Sera

I medici delle guardie mediche arriveranno presto a rafforzare le fila dei medici di famiglia, oggi sempre più carenti con il risultato che molti cittadini ne sono rimasti privi. Grazie ...Per risolvere il problema dei cittadini rimasti senza un medico di famiglia, arrivano le guardie mediche. È la toppa a uno dei problemi più gravi del sistema sanitario, prevista in un emendamento a pr ...