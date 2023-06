Grucce | 16 utilizzi intelligenti che facilitano la vita e che non conosci!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La gruccia, appendiabiti o appendino è un oggetto decisamente sottovalutato. Certo, sappiamo tutti quanto il suo uso sia essenziale all’interno dell’armadio, tuttavia continuano ad ignorarne il potenziale al di fuori di questo mobile. Porta frutta Tra pesche, mele e ciliegie, in questo periodo le banane faticano a trovare il loro spazio. Con una gruccia in metallo potranno godere di un angolo tutto loro. Porta rotolone I rotoloni di carta assorbente tornano utili in diverse occasioni. Per agevolarne l’utilizzo in qualsiasi posto della casa, possiamo servirci di una gruccia così da averli sempre a portata di mano e pronti ad essere “strappati”. Un insolito portariviste Un uso originale delleè mostrato in questa immagine, dove si trasformano i pratici ed utilissimi porta riviste da utilizzare… ad esempio… in bagno. Salva spazio In questo caso è un ...