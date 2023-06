Grosseto | un’alleanza antifascista contro via Almirante

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dopo essere finito in Parlamento con una doppia interrogazione dem, il progetto della giunta comunale didi intitolare una via a Giorgiocontinua a tenere banco nel dibattito first appeared on il manifesto.

E ' stato c onsigliere comunale conNazionale - Il ... ha conseguitomaster in Dirigenza delle Amministrazioni ... Riccardo Pagni (nato a Castel del Piano,il 1 agosto 1954). ...E' stato consigliere comunale conNazionale - Il Popolo ... ha conseguitomaster in Dirigenza delle Amministrazioni ... Riccardo Pagni (nato a Castel del Piano,il 1 agosto 1954). ...... ex esponente diNazionale poi passato in quota Lega, ...3% contro il 47,7% di Serfogli, edistacco, in termini assoluti, ... Per non dire di, da anni, ormai, roccaforte del ...