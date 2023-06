Grondava sangue | cadavere di una 17enne in un carrello della spesa a Roma Sospetti su un coetaneo

E invece è venuta una signora che passava ci ha detto che avevano trovato una ragazza morta con delle scie di", racconta una barista che lavora in un locale nei pressi di via Borgia. Al ...Al vaglio degli inquirenti c'è la posizione di un ragazzo, anche egli minorenne, che sarebbe stato visto uscire da uno stabile con il carrello che. La ragazzina, secondo quanto ...Al vaglio degli inquirenti c'è la posizione di un ragazzo, straniero, anche lui diciassettenne, che sarebbe stato visto uscire da uno stabile con il carrello che. La vittima, Maria ...

"Grondava sangue", cadavere di una 17enne abbandonato in un ... ilGiornale.it

Drammatica scoperta a Roma. Il cadavere di una ragazza minorenne romana è stato trovato in un carrello della spesa, accanto ad un cassonetto dell'immondizia a Primavalle, in via Stefano Borgia. Al vag ...Al vaglio degli inquirenti c'è la posizione di un ragazzo, anche egli minore di 18 anni, che sarebbe stato visto uscire da uno stabile con il carrello che grondava sangue ...