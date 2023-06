Grazie Annegret Nydegger!

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Si stanno per concludere i due preziosi anni di collaborazione della professoressaNydegger, la docente di matematica che ha accompagnato una evoluzione importante nell’insegnamento di questa materia alla Scuola Svizzera di Bergamo, con il supporto degli altri docenti che insieme hanno creato un gruppo collaborativo e affiatato per mettere subito in pratica i suggerimenti didattici. Spesso si tende ad associare la SSBG all’insegnamento delle lingue straniere. È vero, qui le lingue sono importanti e i nostri studenti ne apprendono ben quattro diverse. Per noi sono importanti anche le materie scientifiche, tanto che in questi ultimi anni abbiamo scelto di potenziare l’insegnamento delle materie STEM con laboratori e progetti dedicati, e mettendo in pratica quelle idee che funzionano nell’insegnamento della matematica, secondo gli esperti di didattica, ...